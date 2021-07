Milano | incidente all' alba | morto ciclista

(Di martedì 27 luglio 2021) Non ce l'ha fatta il ventitreenne egiziano che stamattina alle 6.45 è stato investito da un'auto all'incrocio tra viale De Gasperi e via Quattrocchi mentre era in sella alla sua bicicletta. All'arrivo ...

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale, che ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I medici hanno fatto il possibile per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. È morto il ragazzo, si tratterebbe di un giovane di 23 anni, che martedì mattina è rimasto coinvolto in un grave incidente.