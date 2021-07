MILAN NEWS – Pioli, no al Tottenham: attende il rinnovo con pazienza (Di martedì 27 luglio 2021) Stefano Pioli ha rifiutato l'offerta del Tottenham perché attende il rinnovo col MILAN: è in scadenza nel 2022, ma c'è una clausola che permetterebbe al club di rinnovare fino al 2023. È l'unico big in scadenza e quello che prende meno. Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 luglio 2021) Stefanoha rifiutato l'offerta delperchéilcol: è in scadenza nel 2022, ma c'è una clausola che permetterebbe al club di rinnovare fino al 2023. È l'unico big in scadenza e quello che prende meno.

Advertising

SkySport : Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié… - acmilan : Save the dates for the $ACM Fan Token by @socios European Summer Tour! ?? - DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - Fprime86 : RT @cmdotcom: La pagella: #Milan, 60 milioni per essere meno forte della scorsa stagione. È un mercato da 5 o da 8? [@steagresti] https://t… - gizzo97 : RT @cmdotcom: La pagella: #Milan, 60 milioni per essere meno forte della scorsa stagione. È un mercato da 5 o da 8? [@steagresti] https://t… -