Milan | domani incontro con l’agente di Kessie | le ultime

(Di martedì 27 luglio 2021) Il club rossonero incontrerà il procuratore di Franckper parlare del rinnovo: ecco come sta la situazione Come riportato da Tuttosport,Maldini, Massara incontreranno George Atangana, agente di Franck, per parlare del prolungamento del centrocampista ivoriano attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo. Per effettuare un concreto passo avanti nella trattativa ildovrà superare il “tetto” dei 4 milioni stabilito da Elliott avvicinando lo stipendio che percepiràa quello di un giocatore simbolo come Zlatan Ibrahimovic. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU ...

Advertising

PietroMazzara : #kessie domani sulla @Gazzetta_it: “Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tan… - tvdellosport : Adesso a #Sportitaliamercato ?? Kaio #Jorge - La #Juve beffa il #Milan ?? #Juve, è tornato #CR7. Ora assalto a… - GreenMidnight1 : RT @_IlBoris: Siamo quasi ad agosto e finora i colpi di mercato sono stati: Milan??Giroud Inter??hotel nuovo Juve??locatelli (domani) Roma… - _IlBoris : Siamo quasi ad agosto e finora i colpi di mercato sono stati: Milan??Giroud Inter??hotel nuovo Juve??locatelli (dom… - infoitsport : Milan, pronto un ingaggio 'extra-budget' per Kessié: domani l'incontro fra le parti -

Ultime Notizie dalla rete : Milan domani

... o un avvicendamento La Gumina - Jovic, ma temo sia più plausibile il mio appuntamento di... Cutrone potrebbe rivelarsi un buon giocatore, allo era, e Quaglia non è eterno (forse), quanto ......luglio 2021 " In casaoggi è stato il giorno di Mike Maignan . Il nuovo portiere rossonero è infatti rientrato nel capoluogo milanese dopo aver terminato le vacanze post - Europeo e già...Franck Kessié è pronto a rinnovare il proprio contratto con i rossoneri ma adesso occorre formalizzare il tutto. Milan, pronto un ingaggio 'extra-budget' per Kessié: domani l'incontro fra le parti. ve ...Il club rossonero incontrerà il procuratore di Franck Kessie per parlare del rinnovo: ecco come sta la situazione Come riportato da Tuttosport, domani Maldini, Massara incontreranno George Atangana, a ...