Milan | arrivano giorni decisivi per il rinnovo di un big

Recentemente Franck Kessié , in un'intervista alla Gazzetta dello Sport da Tokyo , ha giurato amore eterno al. Ma in amore bisogna essere in due a volerlo. E da questo punto di vista per i tifosi rossoneri sembrano non esserci preoccupazioni :

E' sull'ammontare dell'ingaggio, insomma, che si capirà se Kessie vorrà davvero restare aloppure no. Per ora i contatti con l'agente del centrocampista sono sereni e la trattativa sembra ...Le medagliecon regolarità, l'argento è il più indossato dai nostri atleti, ai quali si ... l'ultimo in ordine cronologico è quello che riguarda Kaio Jorge del Santos,in pole fino a ...Il mese di agosto servirà per operare le cessioni di quei giocatori che non rientrano più nel progetto: Conti e Caldara potrebbero partire ...I big del calcio arrivano nei ritiri, con Cristiano Ronaldo a Torino e Lukako a Milano, e ritorna il clima campionato. Intanto, i dirigenti lavorano sul mercato. Sarà questa la settimana decisiva per ...