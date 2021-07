Milan | 60 milioni spesi | ma tanti dubbi | la squadra si è rinforzata?

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilè il club che ha speso di più in questo mercato, ma non tutti sono convinti che, a oggi, sia più forte dello scorso anno.

Advertising

sportmediaset : Le notizie del giorno ?? Tokyo 2020, Italia: conquistate tre medaglie d'argento e una di bronzo ??… - Andersinho_ITA : #KaioJorge - Così é al momento: Il #Milan ha offerto 3 milioni Il #Santos vuole 5 milioni Arriverà adesso? ??????? - notizie_milan : Milan, quasi 60 milioni spesi sul mercato - RosarioAulinoCT : @StefanoScardin2 @86_longo @Gazzetta_it Perchè l'offerta di 4 milioni era ritenuta bassa ( secondo i giornalisti )… - PianetaMilan : .@acmilan, 60 milioni spesi, ma tanti dubbi: la squadra si è rinforzata? - #ACMilan #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan milioni

TUTTO mercato WEB

L'attaccante del PSV Eindhoven è stato accostato lungamente anche a Juventus e, soprattutto grazie ai rapporti con il superagente italo - olandese. !Un trasferimento da circa 30di euro ...Gli 8richiesti dal Santos in questo momento per il Napoli rappresentano un grande ostacolo . Di conseguenza ilera balzato in pole per aggiudicarsi la nuova stella della Selecao. ...Il Milan sta per trovare l'accordo con un altro importante calciatore della propria rosa: il rinnovo sembra prossimo.Ieri il primo a mettere piede a Milanello è stato Mike Maignan, neo portiere titolare del Milan, oggi invece, tocca a Olivier Giroud. Il Milan alla francese, come scritto dalla Gazzetta ...