Michetti | nessun appello a romani su vaccino | rispetto libertà pensiero

(Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Anche da sindaco non potrei fare degli appelli ai cittadiniper vaccinarsi, perchéil principio didi ognuno: questo non è un tema che riguarda la città di Roma perché la competenza è regionale. Quindi io consapevolmente mi sono vaccinato e ho fatto entrambe le dosi”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico, a margine della presentazione della lista di Forza Italia e Udc a suo sostegno tenutasi nella sede romana di Fi a piazza San Lorenzo in Lucina, a chi gli chiedeva se avesse intenzione di fare una vaccinarsi ai cittadini ...

Quindi nessun rimpianto? No. Eppure Marino era partito bene. Raccogliemmo oltre 15.000 firme per ... Cosa ha in più rispetto a Michetti e Calenda? Una forza civica o si presenta da sola e oggi senza più ...Roma - "Anche da sindaco non potrei fare degli appelli ai cittadini romani per vaccinarsi, perché rispetto il principio di libertà di ognuno: questo non è ...Roma - "A Roma bisogna innanzitutto ripristinare la normalità. È una città dove ormai è tutto eccezionale e si corre dietro alle emergenze, non perché è ...