Messina, elefante scappa dal circo e va a spasso per le strade della città: il video (Di martedì 27 luglio 2021) Una scena surreale si è presentata questa mattina agli occhi di alcuni automobilisti increduli che transitavano lungo lo svincolo di San Filippo, nella zona sud di Messina. Un elefante, uscito dal circo Orfei "Darix Martini", si è presentato davanti ai loro occhi intento a girovagare per lo stadio "Franco Scoglio". L'incredibile episodio è stato immortalato da uno scatto pubblicato dal messinese Placido Smedile che si è presto diffuso su Instagram e su altri social, tra cui Youtube, dove è stato caricato il video con le immagini da Giuseppe Bevacqua. "Baby Dumbo", questo il nome dell'elefante, ha 40 anni ...

