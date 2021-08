Mercedes-Benz EQS - Al volante dellelettrica tutto lusso ed efficienza - VIDEO (Di martedì 27 luglio 2021) La domanda, per la Mercedes-Benz EQS, è solo una: è una vera Sonderklasse? La risposta, meno scontata di quanto si pensi, è sì. Dopo averla guidata, ho capito come l'ammiraglia a elettroni abbia tutte le carte in regola per proseguire la tradizione delle "Classi Speciali" di Stoccarda, portando al debutto tecnologie in anteprima assoluta, dall'Hyperscreen alla piattaforma modulare Eva, nuova base delle future elettriche della Stella. Dalla sua meccanica, infatti, deriveranno due Suv e la nuova EQE, in arrivo nei prossimi anni. La EQS, invece, debutterà sul mercato dopo l'estate in due versioni: la 450+ a due ruote motrici e la 580 4Matic con doppio motore ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 luglio 2021) La domanda, per laEQS, è solo una: è una vera Sonderklasse? La risposta, meno scontata di quanto si pensi, è sì. Dopo averla guidata, ho capito come l'ammiraglia a elettroni abbia tutte le carte in regola per proseguire la tradizione delle "Classi Speciali" di Stoccarda, portando al debutto tecnologie in anteprima assoluta, dall'Hyperscreen alla piattaforma modulare Eva, nuova base delle future elettriche della Stella. Dalla sua meccanica, infatti, deriveranno due Suv e la nuova EQE, in arrivo nei prossimi anni. La EQS, invece, debutterà sul mercato dopo l'estate in due versioni: la 450+ a due ruote motrici e la 580 4Matic con doppio motore ...

Advertising

mkersofficial : Nasce la Mercedes-Benz Gaming House, la casa dei nostri Pro Player. Dove giocano le stelle. Get Ready! ————————————… - viaggiareonthe1 : Mercedes-Benz - Nuovi collaudi per la EQS Suv - Amirelli : RT @mkersofficial: Nasce la Mercedes-Benz Gaming House, la casa dei nostri Pro Player. Dove giocano le stelle. Get Ready! —————————————————… - Carmodelsro : La Reducere si cu Livrare Gratuita. Profita si comanda azi modelul dorit! - MB4maticAMG_SA : RT @stylemotorfano: MERCEDES-BENZ CLA 200 CDI Sport 16.999 € -