Mercedes-Benz Classe S Guard - 612 CV per l' ammiraglia blindata

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Da oltre novant'anni, laè anche sinonimo di veicoli blindati. Ledella Stella vengono utilizzate da capi di Stato e personalità pubbliche, ma anche da molti imprenditori che cercano la massima sicurezza. Anche la settima generazione dellaS è stata immancabilmente sottoposta al trattamento: all'di Stoccarda sono state apportate svariate modifiche per raggiungere una certificazione Vr10, il livello più elevato di protezione balistica per veicoli a uso civile. Il risultato è una berlina lunga più di 5 metri e 20 centimetri, con un peso di quasi ...

Incidente Hamilton - Verstappen, Red Bull chiede il riesame della penalità di Lewis Wolff ed i valori del gruppo. Queste le parole di Toto Wolff: "Sono lieto che oggi possiamo ..." Spinta da un V12 biturbo costa mezzo milione di euro (più optional), pesa quasi cinque tonnellate e con una certificazione Vr10 offre il massimo livello di protezione disponibile su mezzi civili ...