Menna | coach di Insigne e Immobile | Vi spiego che tipo di allenamento stanno facendo per tenersi in forma

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Il Mattino Lorenzoe Cirohanno scelto Ibiza come meta per le vacanze estive. Ridono, scherzano e trovano il tempo anche per allenarsi, così come racconta il loroCarmine. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: "Jessica e Jenny seguono i miei allenamenti per tutto l'anno, mentre Ciro e Lorenzo solo quando c'è bisogno di qualche richiamino di preparazione. Nel tempo ho conquistato la loro fiducia e devo dire che sono due grandi professionisti.seguendo unspecifico per farsi trovare indai ...