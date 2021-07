Melzo | tentato omicidio nella notte | accoltellato diciannovenne

(Di martedì 27 luglio 2021) Mistero a, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 19 anniserata di lunedì 26 luglio intorno alle 22.30 sarebbe stato. L'episodio è avvenuto in via Monte Grappa, sul ...

Advertising

qn_giorno : Tentato omicidio nella notte a #Melzo accoltellato diciannovenne -

Ultime Notizie dalla rete : Melzo tentato

Il Giorno

Mistero a, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 19 anni nella serata di lunedì 26 luglio intorno alle 22.30 sarebbe stato accoltellato . L'episodio è avvenuto in via Monte Grappa, sul caso stanno ...Lo studente di Storia della Statale non ce l'ha fatta dopo il ricovero al Santa Maria delle Stelle a, dove è arrivato in condizioni disperate. I medici hannodi tutto per salvarlo, ma ...Incidente sulla Provinciale 525, a Bettola: il 25enne era una colonna della Cambiaghese. Tra i suoi ragazzi, Diego Bressi, uno dei gemelli di Gessate uccisi dal padre ...La vittima è Francesco Gallo. Aveva 25 anni, fra i suoi ragazzi Diego Bressi, uno dei gemelli di Gessate strangolati dal padre un anno fa ...