Mauro Berruto | Tanta attesa e poca festa | sono Olimpiadi ad alto impatto psicologico

(Di martedì 27 luglio 2021) “Non so dire se ai Giochi di Tokyo ci sia più o meno pressione psicologica sugli atleti rispetto alledel passato. Tre elementi però posaver influenzato la serenità degli atleti: l’e l’incertezza dei Giochi, l’impossibilità di vivere l’atmosfera del villaggio olimpico e l’assenza del pubblico”., ex CT della Nazionale di pallavolo maschile italiana, intervistato da Huffpost, dà queste risposte al perché proprio ai Giochi di Tokyo 2020 siano emerse difficoltà psicologiche di alcuni atleti particolarmente attesi. È il caso di Simone Biles, leggenda della ginnastica ...

MARTEDÌ 3 AGOSTO Alle ore 18.00 incontro con l'autore, già allenatore della nazionale italiana di pallavolo che ha vinto, fra le altre, la medaglia bronzo ai Giochi Olimpici di Londra ...La Stagione Teatrale Estiva riprenderà poi a settembre con il musical 'Da Gershwin ai Queen' e il monologo di, Capolavori. Info e news: www.comune.casale - monferrato.al.it/...L'ex ct della pallavolo su Simone Biles e Naomi Osaka: "Le donne hanno il coraggio di dirlo, gli uomini meno, ma tutti gli atleti sentino la pressione" ...“Bisogna fare tutto quello che serve affinché il Paese non rischi di ritrovarsi in una condizione drammatica come quella che ci siamo lasciati alle ...