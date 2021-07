Mastalli | “Dalla prima chiamata dell’Avellino mi sono sentito onorato”

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “E’ stata una trattativa bene, ma nemmeno troppo complicata.da partenestato”. Così Alessandrodal ritiro di Roccaraso. “Non potevo scegliere piazza migliore per rilanciarmi – spiega – Sarà una stagione importante, impegnativa ma soprattutto speriamo di far bene. Fisicamente sto molto bene – continua – Mi manca il ritmo con il pallone, giorno dopo giorno, sto migliorando. Il lavoro che ho fatto a casa durante l’infortunio mi ha aiutato tantissimo”. “I vari test in arrivo ...

Il nativo di Legnano, classe 2000, reducestagione al Palermo (4 gol e 3 assist in 34 ... La mediana ha visto l'ingresso di AlessandroCome annunciato, dopo il colpo, il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha chiuso per ...è reduce da una seconda parte di stagione all'Arezzo - dove era approdato dal Novara - società...L’Avellino parte per il ritiro pre-campionato di Roccaraso. Da sabato 24 luglio e fino al 4 agosto prossimo, la truppa biancoverde sarà in ...Con le visite mediche in programma tra ieri e oggi è ufficialmente iniziata la stagione 2021-2022 dell’Avellino calcio che, da sabato, si allenerà a Roccaraso, sede del ritiro inizialmente fissato a R ...