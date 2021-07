Massimo Giletti, in arrivo svolta professionale: firma davvero vicina (Di martedì 27 luglio 2021) Ci sono grandi novità sul futuro di Massimo Giletti. Il noto conduttore vicinissimo alla svolta: dove lo vedremo durante la prossima stagione Era sembrato un vero addio quello di Massimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 luglio 2021) Ci sono grandi novità sul futuro di. Il noto conduttore vicinissimo alla: dove lo vedremo durante la prossima stagione Era sembrato un vero addio quello di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

