Masi: «Congresso con una partecipazione vera». Malinconico: «Avvocatura di nuovo al centro del dibattito» (Di martedì 27 luglio 2021) Conclusa la due giorni all'Ergife di Roma, la presidente del Cnf assicura l'impegno della massima istituzione forense sul mandato più importante lasciato dalle assise: «Battersi in modo inclusivo per un'Avvocatura forte e seria». Il coordinatore Ocf ricorda il peso dell'intervento della ministra Cartabia: «Ha risposto alle nostre indicazioni» e ha «chiarito gli snodi del confronto» sulle riforme del processo Una «partecipazione sentita e non formale», la definisce Maria Masi. La presidente del Cnf vede nel coinvolgimento dei delegati, dei 650 avvocate e avvocati accorsi all'Ergife, il segno positivo delle assise forensi

