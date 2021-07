Martina Maggio: “Vicinissime alla medaglia, era quasi meglio arrivare quinte”. L’Italia a un passo dal bronzo olimpico (Di martedì 27 luglio 2021) L’Italia è andata a un passo dalla conquista della medaglia di bronzo nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre si sono fermate a quattro decimi dal terzo gradino del podio, venendo beffate nel finale dalla Gran Bretagna. Martina Maggio è stata eccellente protagonista e al termine della gara ha analizzato la prova: “Per essere la nostra prima olimpiade siamo davvero soddisfatte. Per noi era già tanto entrare in finale tra le migliori otto squadre del mondo, quindi siamo davvero tanto contente. Certo, arrivare poi a ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)è andata a unconquista delladinella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre si sono fermate a quattro decimi dal terzo gradino del podio, venendo beffate nel finale dGran Bretagna.è stata eccellente protagonista e al termine della gara ha analizzato la prova: “Per essere la nostra prima olimpiade siamo davvero soddisfatte. Per noi era già tanto entrare in finale tra le migliori otto squadre del mondo, quindi siamo davvero tanto contente. Certo,poi a ...

