Maria Centracchio medaglia di bronzo nel judo | è la decima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo

(Di martedì 27 luglio 2021) L’azzurravince laditorneo olimpico di, categoria -63 kg: nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto al golden score l’olandese Juul Franssen. La 26enne di Isernia regala alladi. Per la disciplina delsi tratta invece della secondadopo ildi Odette Giuffrida. Non solo, il podio della ...

ItaliaTeam_it : Cuore, talento, forza di volontà. ?? MARIA CENTRACCHIO medaglia di BRONZO nei 63 kg! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - Coninews : MARIA SEI GRANDEEEEEE! ?? Sul tatami di #Tokyo2020 Maria #Centracchio si prende il BRONZO olimpico ?? nei -63 kg! La… - Eurosport_IT : SUPER MARIA! SEMIFINALEEE! ???????? La nostra Centracchio torna sul tatami alle 10:00 per continuare a scrivere la sto… - Obriensgirl__ : RT @ItaliaTeam_it: Cuore, talento, forza di volontà. ?? MARIA CENTRACCHIO medaglia di BRONZO nei 63 kg! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tok… - g_pinkyway : RT @ItaliaTeam_it: Cuore, talento, forza di volontà. ?? MARIA CENTRACCHIO medaglia di BRONZO nei 63 kg! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tok… -

11.27 Tokyo2020, ancora un bronzo nel judo Seconda medaglia dal judo per l'Italia ai Giochi di Tokyo e ancora un bronzo. Il podio arriva con(cat. - 63kg) che nella finale per il terzo posto si impone al golden score sull'olandese Franssen. In semifinale l' azzurra si è arresa per ippon alla slovena Trstenjak. In ...è bronzo nel judo 63 chili, dopo aver vinto l'incontro con l'olandese Juul Franssen al golden score(ANSA) - TOKYO, 27 LUG - Maria Centracchio è bronzo nel judo 63 chilogrammi, dopo avere vinto l'incontro contro l'olandese Juul Franssen al golden score. (ANSA).Ancora una medaglia per l'Italia dal Judo. Maria Centracchio ha conquistato il bronzo nella categoria -63 kg del torneo femminile di Tokyo 2020: l'Azzurra nella finale per il terzo posto ha superato l ...