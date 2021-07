Maria Centracchio ha vinto la medaglia di bronzo nel judo

(Di martedì 27 luglio 2021) L’atleta italianahaladinella categoria fino a 63 kg dialle Olimpiadi di Tokyo. Ha battuto l’olandese Juul Franssen, dopo avere perso in semifinale contro la slovena Tina Trstenja. Per l’Italia è

TOKYO (GIAPPONE) - Altra medaglia per l'Italia a Tokyo 2020. Ad arricchire il medagliere azzurro è, che conquista il bronzo nella categoria - 63 kg. La judoka di Isernia, dopo aver perso la semifinale contro la campionessa olimpica in carica Tina Trstenjak, ha superato nella ...Ancora una volta sul Budokan , ancora una volta una donna., dopo aver fallito l'accesso alla finale nel judo , nella categoria - 63 kg , si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella finalina contro l'olandese Juul Franssen . D'altronde in ...Maria Centracchio, nella sera giapponese e alle 11.20 italiane ottiene il bronzo e la decima medaglia per i colori azzurri.Ancora una medaglia per l'Italia dal Judo. Maria Centracchio ha conquistato il bronzo nella categoria -63 kg del torneo femminile di Tokyo 2020: l'Azzurra nella finale per il terzo posto ha superato l ...