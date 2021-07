Margini strettissimi sulla giustizia | su reati mafia punto fermo M5S

(Di martedì 27 luglio 2021) Giuseppe Conte è alla Camera per una serie di confronti con i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle nelle commissioni per fare ilriforma dellariforma Cartabia, ha detto secondo quanto apprende l’Adnkronos, c’è un confronto “costruttivo con Draghi, ma ho chiarito che la proposta come originariamente formulata pone problemi serissimi al Movimento”.riforma della“ci sonodi manovra ristrettissi. Ma io li sto sfruttando tutti e ce la sto mettendo tutta” ha sottolineato Conte, “sto chiedendo una serie di interventi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Margini strettissimi

QUATTRO OPZIONI PER IL MOVIMENTO Isono. Tra i Cinquestelle cresce la fronda di chi vorrebbe andarsene dal Governò e giocare a mani libere per una lunga campagna elettorale. ...... riesce a far passare il pallone in corridoicon tiri improvvisi, secchi, velenosi. ... la sua stessa intelligenza, ma dargli spazio è il primo passo per capire quali siano i loro, ...