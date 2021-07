Marco Natali: il video del ragazzo di Lodi che ha sfidato i No Vax (Di martedì 27 luglio 2021) Il video di Marco Natali in piazza della Vittoria a Lodi sta facendo il giro del web: il ragazzo, che ha perso il padre a causa del Covid, si è imbattuto per caso in una manifestazione No Vax. Come si vede in un video che ormai è divenuto virale, Marco Natali ha sfidato dei manifestanti No Vax a Lodi: in piazza della Vittoria c'erano circa duecento persone che protestavano con toni pacati, rispetto ad altre manifestazioni, che hanno dovuto affrontare un ragazzo di 22 anni che ha vissuto il dramma del Covid ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 luglio 2021) Ildiin piazza della Vittoria asta facendo il giro del web: il, che ha perso il padre a causa del Covid, si è imbattuto per caso in una manifestazione No Vax. Come si vede in unche ormai è divenuto virale,hadei manifestanti No Vax a: in piazza della Vittoria c'erano circa duecento persone che protestavano con toni pacati, rispetto ad altre manifestazioni, che hanno dovuto affrontare undi 22 anni che ha vissuto il dramma del Covid ...

Advertising

Corriere : Marco, che ha sfidato i no vax: «Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare» - repubblica : Marco Natali, il ventenne che ha sfidato i No Pass: 'Mio padre, medico, è morto di Covid. Col vaccino sarebbe qua' - Open_gol : Passava per caso da quella piazza in cui manifestavano i No vax, ma Marco Natali non ha potuto evitare di raccontar… - Tullia01 : RT @Corriere: Marco, che ha sfidato i no vax: «Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare» - RosannaVaroli : Marco Natali, il ventenne che ha sfidato i No Pass: 'Mio padre, medico, è morto di Covid. Col vaccino sarebbe qua'… -