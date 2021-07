Marco Masini domani a Vigevano: 'Concerti senza pubblico? Come fare l'amore vestiti' (Di martedì 27 luglio 2021) Marco Masini domani porterà il suo tour ElettroAcustico 2021 al Castello Sforzesco di Vigevano. Forte di una carriera trentennale promette un live 'importante' nonostante le restrizioni Covid. Com'è ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021)porterà il suo tour ElettroAcustico 2021 al Castello Sforzesco di. Forte di una carriera trentennale promette un live 'importante' nonostante le restrizioni Covid. Com'è ...

Advertising

puma78rodriguez : Marco Masini - Bella Idiota.???? - sonikmusicnet : Ora in onda: Marco Masini, Francesco Renga - T'innamorerai - rsptorino : Marco Masini - Sarà per te - AMedaglini : Marco Masini lo picchiavo spesso al giardino dell’Orticoltura a Firenze. Non da sola. Lo bulluzzavamo. Tutto sommat… - GiovanniSalzan : Stasera ho guardato #techetechetè. E niente sto piangendo sulla canzoni di Marco Masini riflettendo sulla mia vecch… -