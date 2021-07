Marc Jacobs ha fatto il face lift ed è estremamente soddisfatto del risultato (Di martedì 27 luglio 2021) Fino a qualche anno fa, i protagonisti dello showbiz negavano categoricamente qualsiasi insinuazione di ritocchino fatto. Oggi le cose stanno cambiando e sempre più star raccontano apertamente di interventi di chirurgia plastica e/o medicina estetica intrapresi. L’esempio più attuale è quello di Marc Jacobs: lo stilista newyorkese, classe 1963, si è sottoposto al face lift la scorsa settimana e ha documentato il post operazione con selfie prontamente postati sul suo account Instagram, dicendosi felicissimo del risultato e ringraziando il chirurgo plastico che l’ha operato, il dottor Andrew Jacono. In fondo, come ricorda un interessante articolo apparso di recente sul magazine «Forbes», spesso e volentieri il desiderio di mantenersi fisicamente giovani ha a che fare con la volontà di vivere bene e a lungo, sempre più condivisa tra gli over 50. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Fino a qualche anno fa, i protagonisti dello showbiz negavano categoricamente qualsiasi insinuazione di ritocchino fatto. Oggi le cose stanno cambiando e sempre più star raccontano apertamente di interventi di chirurgia plastica e/o medicina estetica intrapresi. L’esempio più attuale è quello di Marc Jacobs: lo stilista newyorkese, classe 1963, si è sottoposto al face lift la scorsa settimana e ha documentato il post operazione con selfie prontamente postati sul suo account Instagram, dicendosi felicissimo del risultato e ringraziando il chirurgo plastico che l’ha operato, il dottor Andrew Jacono. In fondo, come ricorda un interessante articolo apparso di recente sul magazine «Forbes», spesso e volentieri il desiderio di mantenersi fisicamente giovani ha a che fare con la volontà di vivere bene e a lungo, sempre più condivisa tra gli over 50.

