Mara Venier ricoverata in ospedale: nuovo intervento chirurgico dopo la paresi facciale (Di martedì 27 luglio 2021) Ancora problemi per Mara Venier: la conduttrice di Domenica In è tornata in ospedale per risolvere il problema legato a un'operazione ai denti non andata a buon fine. Qualche mese fa, infatti, il primo intervento è andato male tanto da provocarle una sorta di paresi facciale. Oggi Mara è pronta ad affrontare un'altra operazione per...

