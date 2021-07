Mara Venier fa chiarezza dopo la foto dall’ospedale: come sta la conduttrice di Domenica In (Di martedì 27 luglio 2021) Mara Venier ieri ha fatto un po’ preoccupare i fan che su Instagram l’hanno vista nuovamente alle prese con l’ospedale. “Eccoci qua. Ancora qua, chissà quando finirà“, diceva nelle scorse ore la conduttrice con voce stanca sui social mentre entrava di nuovo in ospedale, senza però specificare cosa la aspettasse. Zia Mara ha rassicurato tutti più tardi, spiegando i motivi che l’hanno riportata Policlinico Umberto I di Roma. Mara Venier: cosa faceva in ospedale la conduttrice “Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità!“, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 luglio 2021)ieri ha fatto un po’ preoccupare i fan che su Instagram l’hanno vista nuovamente alle prese con l’ospedale. “Eccoci qua. Ancora qua, chissà quando finirà“, diceva nelle scorse ore lacon voce stanca sui social mentre entrava di nuovo in ospedale, senza però specificare cosa la aspettasse. Ziaha rassicurato tutti più tardi, spiegando i motivi che l’hanno riportata Policlinico Umberto I di Roma.: cosa faceva in ospedale la“Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità!“, ...

