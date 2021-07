Mara Venier di nuovo in ospedale | cosa è successo alla conduttrice e come sta ora

(Di martedì 27 luglio 2021)è dovuta tornare ancora una volta in. La vicenda legata all’intervento ai denti subito qualche mese fa non si è ancora conclusa. LEGGI ANCHE:– ‘Vai affancu..’,sbotta su Instagram: il commento sull’aspetto fisico che l’ha fatta innervosire Dopo un primo intervento andato male, lane ha dovuto subire un secondo per rimediareparesi facciale. Ora è stata la stessaattraverso il suo profilo Instagram a spiegare il suo ritorno in. Le visite e gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

... slancio del Pil nel secondo trimestre e forte ripresa dei servizi Borse europee oggi 26 luglio, tensioni sul fronte cinese ma Piazza Affari chiude in positivo +0,7%ricovero in ospedale: ...... slancio del Pil nel secondo trimestre e forte ripresa dei servizi Borse europee oggi 26 luglio, tensioni sul fronte cinese ma Piazza Affari chiude in positivo +0,7%ricovero in ospedale: ...Mara Venier è dovuta tornare ancora una volta in ospedale. La vicenda legata all'intervento ai denti non si è ancora conclusa ...“Eccomi ancora qua, chissà quando finirà”. Mara Venier sfoga così tutta la sua rabbia per l’iter ospedaliero che sta affrontando dallo scorso maggio, ovvero da quando a causa di un impianto dentale ma ...