Manuela Tittocchia | sotto il segno del leone

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 27 luglio 2021) Life&People.it Intervista esclusiva a EIncontriamo Ea Torino, il giorno del suo compleanno. Reduce dall’Isola dei Famosi e da una girandola ininterrotta di impegni professionali in tutta Italia, Earriva all’appuntamento in perfetto orario, sorridente e impeccabile come una vera regina dello Zodiaco. E, grazie di aver accettato di raccontare ai nostri lettori in questa intervista ildelattraverso la tua esperienza personale. Prima di iniziare con le domande “serie”, vorremmo testare il tuo grado di conoscenza ...