Manifestazioni no vax: le parole della senatrice Liliana Segre (Di martedì 27 luglio 2021) La senatrice a vita Liliana Segre ha commentato gli accostamenti fatti, durante una delle Manifestazioni no vax, tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini durante le proteste contro il green pass. Gli accostamenti delle Manifestazioni no vax "Sono follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l'ignoranza". Queste sono state le parole della senatrice Liliana Segre sugli accostamenti tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini. Accostamenti del genere sono apparsi tra i ...

