Manchester United, il dopo Varane è Bastoni dell'Inter: la situazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dalla Spagna sono sicuri che l'erede di Varane sia Alessandro Bastoni, il grande sogno di Florentino Perez La giornata di oggi è stata caratterizzata dall'annuncio ufficiale di Varane al Manchester United. Il difensore francese, dopo parecchie stagioni con la maglia dei Blancos, si è aggregato al club inglese. Stando a quanto riporta Don Balon, l'erede designato per prendere il suo posto sarebbe Alessandro Bastoni. Il classe '99 sarebbe il sogno di Florentino Perez, che potrebbe provare a strapparlo all'Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

