Maltempo - Parabrezza sfondati e carrozzerie tempestate: le immagini della grandinata sulla A1 (Di martedì 27 luglio 2021) Una forte tempesta di grandine ha bloccato il traffico sull'autostrada A1 tra Parma e Fidenza nel primo pomeriggio del 26 luglio. Decine di automobili - ma anche svariati camion e veicoli commerciali - sono rimaste gravemente danneggiate dal Maltempo: Parabrezza ridotti in frantumi, pesanti ammaccature sulla carrozzeria e fari rotti sono solo alcuni dei danni dovuti alla grandinata. La tempesta ha seminato il panico tra gli automobilisti e generato svariati tamponamenti, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i passeggeri dei vari mezzi. L'autostrada A1 è stata temporaneamente chiusa per consentire ai mezzi di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 luglio 2021) Una forte tempesta di grandine ha bloccato il traffico sull'autostrada A1 tra Parma e Fidenza nel primo pomeriggio del 26 luglio. Decine di automobili - ma anche svariati camion e veicoli commerciali - sono rimaste gravemente danneggiate dalridotti in frantumi, pesanti ammaccaturecarrozzeria e fari rotti sono solo alcuni dei danni dovuti alla. La tempesta ha seminato il panico tra gli automobilisti e generato svariati tamponamenti, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i passeggeri dei vari mezzi. L'autostrada A1 è stata temporaneamente chiusa per consentire ai mezzi di ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Maltempo - Parabrezza sfondati e carrozzerie tempestate: le immagini della grandinata sulla A1 - broomplant : Sul parmense non si è salvato un parabrezza. #maltempo - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? La #grandine manda in tilt l’autostrada #A1: auto devastate, parabrezza sfondati e code infinite. #news #maltempo #mete… - DanieleDann1 : ?? La #grandine manda in tilt l’autostrada #A1: auto devastate, parabrezza sfondati e code infinite. #news #maltempo… - PlanetR7_ : Maltempo, devastante grandinata paralizza la A1 tra Parma e Piacenza: centinaia di auto con i parabrezza distrutti… -