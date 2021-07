Advertising

Agenzia_Italia : Le immagini dei danni del maltempo sul lago di Como - antonellaperego : RT @laprovinciadico: MALTEMPO SUL LAGO REGINA CHIUSA 2 GIORNI - ilfattovideo : Maltempo, il lago di Como ricoperto dai detriti dopo le esondazioni: le immagini sono impressionanti - il_brigante07 : RT @Agenzia_Italia: Le immagini dei danni del maltempo sul lago di Como - il_brigante07 : RT @meteoredit: Nella zona del lago di #Como un nuovo disastro causato dal #maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo lago

Ilha colpito duramente la sponda occidentale deldi Como, la strada statale panoramica Regina è stata invasa in più punti dagli smottamenti, una frana ha travolto gli spazi esterni dei ...AGI La vecchia Statale Regina, la strada costruita dai romani che collega Como con le estremità del suo, è franata quattro volte in una mattina a causa delpiombato nell'estate del. Le piogge delle ultime ore stanno procurando grossi disagi sul territorio lariano. Il traffico della Regina è bloccato fino a Laglio, le strade sono invase dai ...“Insieme ai tecnici regionali dell’Utr – ha detto Foroni – abbiamo potuto verificare i danni registrati tra le vie e le case dei Comuni coinvolti. Regione Lombardia assicurerà le risorse necessarie pe ...Tutti i torrenti che scendono a picco dalle montagne sopra il lago sono esondati, invadendo le strade e provocando ingenti danni nei centri .... Tutti i torrenti che scendono a picco dalle montagne so ...