Madres Paralelas | il primo trailer del film che aprirà Venezia 78

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il successo di Dolor y Gloria e del cortometraggio The Human Voice, il prossimo lungometraggio di Pedro Almodóvar,il Festival del Cinema di2021 e in attesa di vederlo è uscito il ilteaser. Di cosa parla “”? La pellicola definita dallo stesso regista un “dramma intenso”,che segue alcune donne che partoriscono lo stesso giorno e seguono strade parallele nella vita. Il, ambientato a Madrid, secondo la Cruz intende “esplorare il mondo femminile delle neomamme, ...

In concorso, Penelope Cruz arriva con due film, l'apertura di Madres Paralelas di Pedro Almodovar e Official Competition, la commedia spagnola di Gastón Duprat che la vede protagonista. Il film di apertura del Festival di Venezia 2021, in uscita nei cinema in autunno. La pellicola definita dallo stesso regista un "dramma intenso", che segue alcune donne che partoriscono lo stesso giorno e seguono strade parallele nella vita.