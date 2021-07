“Ma è proprio lui”. Reazione a Catena, pubblico senza parole alla vista del nuovo concorrente (Di martedì 27 luglio 2021) Altra grande puntata di Reazione a Catena quella del 26 luglio, ma c’è una cosa che ha lasciato basiti tantissimi telespettatori. A sfidarsi di fronte al padrone di casa Marco Liorni, i Tre Peter Pan, campioni in carica e i neo arrivati i Dietro le Quinte. Ma durante l’intesa vincente i fan notano un dettaglio. I Dietro le Quinte sono composti da mamma Loredana e i due figli, Chiara e Davide. Ed è proprio quest’ultimo ad attrarre l’attenzione dei follower di Twitter. “Ma è identico a Salvini”, scrivono i telespettatori. E ancora: “È lui, identico. Tale e quale”. Tanta ilarità sul web per questa somiglianza, a dire di tanti, eccezionale. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Altra grande puntata diquella del 26 luglio, ma c’è una cosa che ha lasciato basiti tantissimi telespettatori. A sfidarsi di fronte al padrone di casa Marco Liorni, i Tre Peter Pan, campioni in carica e i neo arrivati i Dietro le Quinte. Ma durante l’intesa vincente i fan notano un dettaglio. I Dietro le Quinte sono composti da mamma Loredana e i due figli, Chiara e Davide. Ed èquest’ultimo ad attrarre l’attenzione dei follower di Twitter. “Ma è identico a Salvini”, scrivono i telespettatori. E ancora: “È lui, identico. Tale e quale”. Tanta ilarità sul web per questa somiglianza, a dire di tanti, eccezionale. ...

il_misantropo : @mikytooday1 Ma come si può anche dire che uno con le competenze di Draghi possa 'non capire un cazzo'? E soprattut… - StalkerAnsya : @elenapasini5 Proprio lui! Il butterfly pea tea - n_santomartino : @lapoelkann_ .@lapoelkann_ devo confessare che non sono proprio un tuo fan, ma non per i tuoi passati personali che… - Caput_mundi26 : @__laurina_ Se la critica è costruttiva e mirata allo scherzo ci può anche stare, sappiamo che lui è il primo, ma… - Quelchepassa : @Tzara_1981 il fatto è che proprio nelle competizioni a squadre quando sono andati in difficoltà c'aveva pensato lu… -

Ultime Notizie dalla rete : proprio lui Vaticano, inizia il processo per gli investimenti immobiliari a Londra. Davanti al giudice il cardinale Becciu e altri nove accusati ... secondo la nuova normativa introdotta recentemente proprio da Francesco. Bergoglio ha, infatti, modificato la legge sull'ordinamento giudiziario, da lui stesso emanata dodici mesi prima, stabilendo ...

La Juve è in ansia, c'è un mistero Ronaldo Lui più di tutti ha avuto modo di inquadrare l'umore del fuoriclasse portoghese, che ha partecipato ... in fondo potrebbe non essere una coincidenza che sia stata messa in calendario proprio il giorno ...

Cristiano Ronaldo è tornato: il messaggio lanciato sui social Tuttosport Sport, l’importanza di pianificare il post carriera Sport, l’importanza di pianificare il post carriera. Emerge sempre più la necessità di preparare per tempo il futuro. Sergio Picarelli, President di Talent Solutions, business unit di cui fa parte LHH ...

La Juve è in ansia, c'è un mistero Ronaldo Lui più di tutti ha avuto modo di inquadrare l'umore del fuoriclasse portoghese, che ha partecipato ... in fondo potrebbe non essere una coincidenza che sia stata messa in calendario proprio il giorno dopo l'arrivo di Ronaldo.

