Lynne Spears, la madre di Britney rompe in silenzio e fa delle pesanti rivelazioni sul padre della popstar (Di martedì 27 luglio 2021) Finalmente Lynne Spears ha preso una posizione netta sul caso della conservatorship di Britney. La madre della popstar ha firmato una dichiarazione in supporto alla richiesta di rimozione di Jamie Spears dal ruolo di tutore della figlia. In questo documento presentato in tribunale la donna ha fatto delle pesanti dichiarazioni sull’ex marito. Secondo Lynne Spears, Jamie terrebbe Britney come in prigione e avrebbe avuto uno scontro fisico con il nipote ... Leggi su biccy (Di martedì 27 luglio 2021) Finalmenteha preso una posizione netta sul casoconservatorship di. Laha firmato una dichiarazione in supporto alla richiesta di rimozione di Jamiedal ruolo di tutorefiglia. In questo documento presentato in tribunale la donna ha fattodichiarazioni sull’ex marito. Secondo, Jamie terrebbecome in prigione e avrebbe avuto uno scontro fisico con il nipote ...

