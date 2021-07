Lutto nel cinema, muore la star de “Il Gladiatore” (Di martedì 27 luglio 2021) Improvvisamente, è venuto a mancare un attore di sicura fama: Hollywood è in Lutto per la stella di “Braveheart” e “Il Gladiatore”. Lutto – Il Gladiatore (Adobestock)Aveva fatto della sua prestanza fisica eccezionale un caposaldo dei colossal del grande schermo più amati da un’intera generazione. Diviso tra due mondi, quello del body-building professionistico, e quello del cinema americano, Mike Mitchell era forse un protagonista abbastanza silenzioso di una Hollywood ormai tramontata. Cionondimeno, è riuscito a fare la storia. Poche ore fa è deceduto all’improvviso, probabilmente per un ... Leggi su chenews (Di martedì 27 luglio 2021) Improvvisamente, è venuto a mancare un attore di sicura fama: Hollywood è inper la stella di “Braveheart” e “Il”.– Il(Adobestock)Aveva fatto della sua prestanza fisica eccezionale un caposaldo dei colossal del grande schermo più amati da un’intera generazione. Diviso tra due mondi, quello del body-building professionistico, e quello delamericano, Mike Mitchell era forse un protagonista abbastanza silenzioso di una Hollywood ormai tramontata. Cionondimeno, è riuscito a fare la storia. Poche ore fa è deceduto all’improvviso, probabilmente per un ...

Advertising

nuovasocieta : Lutto nel mondo della cooperazione, addio al vicepresidente di Legacoop Piemonte Pasquale Cifani - __kamara___ : Men are trash, questo tipo si é messo a flirtare e a fare commenti sessuali dopo che gli ho detto che sono in lutto… - millemilia : a me la cover è ovviamente piaciuta molto ora però spero solo sia stata rispettosa abbastanza per la comunità afroa… - MonicaCurino1 : Lutto nel volontariato novarese: è scomparsa Laura Asei Ceschino Pietri - SimonaBosch : @lastampasalute @LaStampa Sì può rispondere a questo se si ha studiato psicologia e pedagogia, giusto? O occorre e… -