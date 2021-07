L’Uefa s’è mangiata i campionati nazionali | dal 2024 il 57% delle partite sarà di coppa

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 luglio 2021) Dalla stagione/25 si giocheranno piùnei tornei continentali che in quelli. Champions League, Europa League ed Europa Conference League assorbiranno il 57% dei 996 match stagionali. In praticas’èpiano piano le leghe. Lo ricorda MF-Milano Finanza, sottolineando che questa situazione rischia di portare a un netto calo dei ricavi da diritti televisivi. Lo studio che allarma iè del 2019 e – scrive Calcio e Finanza – è stato fatto pervenire dalla Liga in via ...