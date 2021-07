Luca Zaia ci casca di nuovo | imbarazzante gaffe in diretta VIDEO

Leggi su chenews

(Di martedì 27 luglio 2021) Ancora la stessaper il governatore leghista del Veneto,. Sui social si scatena la stessa ironia di un anno e mezzo fa.(GettyImages)Il governatore, leghista veneto di lungo corso con una brillante carriera di amministratore, è uno dei personaggi più in vista tra i ranghi della politica a livello nazionale. Prima di un anno e mezzo fa, era abituato a fare notizia per le percentuali quasi bulgare con le quali trionfava alle elezioni regionali, per la possibile ascesa alla guida del suo partito, per la “svolta moderata” o per qualche ...