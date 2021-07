Love is in the air, le anticipazioni del 28 luglio: la crisi di Serkan (Di martedì 27 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air: puntata 28 luglio. Eda non conosce la verità, Serkan adesso è in crisi: scopriamo cosa succede. Serkan BolatLe avventure di Eda e Serkan ti aspettano tutti i pomeriggi su Canale 5 dalle ore 15.30 alle 16.30. La serie turca sta riscuotendo molto successo in Italia e tantissimi sono i telespettatori appassionati alle vicende dei due protagonisti. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata di Love is in the air, facciamo un passo indietro e ricapitoliamo quanto successo recentemente. Gli ... Leggi su vesuvius (Di martedì 27 luglio 2021)is in the air: puntata 28. Eda non conosce la verità,adesso è in: scopriamo cosa succede.BolatLe avventure di Eda eti aspettano tutti i pomeriggi su Canale 5 dalle ore 15.30 alle 16.30. La serie turca sta riscuotendo molto successo in Italia e tantissimi sono i telespettatori appassionati alle vicende dei due protagonisti. Prima di scoprire ledella nuova puntata diis in the air, facciamo un passo indietro e ricapitoliamo quanto successo recentemente. Gli ...

