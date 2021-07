Love is in the Air, anticipazioni oggi 27 luglio: Alptekin confessa il segreto a Serkan (Di martedì 27 luglio 2021) anticipazioni della puntata di martedì 27 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Alptekin e Aydan decidono di rivelare a Serkan la verità sulla morte dei genitori della fioraia e il Bolat è disperato e combattuto: come farà a dirlo alla Yildiz? Love is in the Air va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15:30. La serie Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 luglio 2021)della puntata di martedì 27diis in the Air. Cosa accadràed Eda?e Aydan decidono di rivelare ala verità sulla morte dei genitori della fioraia e il Bolat è disperato e combattuto: come farà a dirlo alla Yildiz?is in the Air va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15:30. La serie Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal luned… - MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - mikrokosmos_bt7 : @ghvstinpink Ti direi i chase atlantic e the weeknd sennò anche champagne and sunshine, love you like me, ghost di… - infoitcultura : Anticipazioni Love Is In The Air 28 luglio 2021: episodio 43 - arialmac_9 : @Staticocinetico @SignorTrofimov Io ho la suoneria di default e quella personalizzata(con canzoni)per i miei 4conta… -