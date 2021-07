Love is in the air, anticipazioni dal 31 luglio al 6 agosto 2021: Serkan e Eda, insieme ad ArtLife (Di martedì 27 luglio 2021) Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 31 luglio al 6 agosto 2021 ci svelano che i piani di Serkan per cancellare definitivamente Eda dalla sua vita subiranno una battuta d’arresto. Il ragazzo infatti si troverà lavorare fianco a fianco proprio con la ex, a causa di Efe, che la convincerà a tornare a lavorare ad ArtLife. Ma vediamo insieme tutte le novità della prossima settimana. Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2021 Lavorare a ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 27 luglio 2021) Ledella soap turcais in The Air dal 31al 6ci svelano che i piani diper cancellare definitivamente Eda dalla sua vita subiranno una battuta d’arresto. Il ragazzo infatti si troverà lavorare fianco a fianco proprio con la ex, a causa di Efe, che la convincerà a tornare a lavorare ad. Ma vediamotutte le novità della prossima settimana.is in the Air, anticipazione trama puntate dal 31al 6Lavorare a ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal luned… - MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 luglio 2021 - infoitcultura : Love is in the air, anticipazioni dal 31 luglio al 6 agosto 2021: Serkan e Eda, insieme ad ArtLife - mesonorotta : Io che aspetto le 15.45 solo per love is in the air -