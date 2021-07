Love is in the Air Anticipazioni 28 luglio 2021: Serkan non trova il coraggio di rivelare a Eda la verità... (Di martedì 27 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 28 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan vorrebbe rivelare a Eda la verità sui suoi genitori ma non trova il momento giusto. Leggi su comingsoon (Di martedì 27 luglio 2021) Vediamo insieme lediis in the Air per la puntata del 28. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5,vorrebbea Eda lasui suoi genitori ma nonil momento giusto.

