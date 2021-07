Locatelli Juventus, nuova indiscrezione: “Domani giornata importante” (Di martedì 27 luglio 2021) Locatelli Juventus – nuova svolta nella trattativa tra Sassuolo e bianconeri. Importanti aggiornamenti sul fronte Locatelli-Juventus sono stati svelati dal giornalista Rai Paolo Paganini. Per Locatelli Domani è atteso un altro incontro con il Sassuolo per provare a trovare la fumata bianca, regalando ad Allegri il tanto sospirato rinforzo a centrocampo. Locatelli Juventus, le ultimissime sul centrocampista La distanza tra domanda ed offerta sembra essere drasticamente ridotta, con la “Vecchia Signora” disposta ad arrivare, bonus compresi, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 luglio 2021)svolta nella trattativa tra Sassuolo e bianconeri. Importanti aggiornamenti sul frontesono stati svelati dal giornalista Rai Paolo Paganini. Perè atteso un altro incontro con il Sassuolo per provare a trovare la fumata bianca, regalando ad Allegri il tanto sospirato rinforzo a centrocampo., le ultimissime sul centrocampista La distanza tra domanda ed offerta sembra essere drasticamente ridotta, con la “Vecchia Signora” disposta ad arrivare, bonus compresi, ...

tvdellosport : Prosegue la trattativa che potrebbe portare #Locatelli a vestire la maglia della #Juventus. Secondo quanto appreso… - romeoagresti : #Juventus e #Sassuolo in queste ore programmeranno il terzo round per #Locatelli: possibile incontro tra mercoledì… - ZZiliani : NOTIZIA DEL GIORNO. LA #JUVENTUS CHE HA VALUTATO #RUGANI 50 MILIONI E VALUTA #DEMIRAL 40 NON VUOLE SPENDERE PIÙ DI… - Frances04137841 : @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara #sportitaliamercato la juventus dopo che chiuderà il colpo locatelli,prend… - Gabri_Juventus : ? Notizia confermata da Romeo Agresti: Juventus e Sassuolo dovrebbero incontrarsi nella giornata di giovedì. #Juve #Juventus #locatelli -