Lo voleva il Napoli, Basic vicino alla Lazio: c'è l'accordo! I dettagli (Di martedì 27 luglio 2021) La Lazio butta fuori dai giochi il Napoli per la pista Toma Basic, atteso a breve a Roma mentre ora si limano gli ultime dettagli da sistemare. L'intento è quello di iniziare il secondo ritiro biancoceleste il 2 agosto in Germania in compagnia del classe 1996. Il croato firmerà il contratto non appena verranno concluse alcune operazioni in uscita come quelle di Kiyine, Andre Anderson e Maistro verso il Venezia, e l'accordo fra il Basic e la Lazio prevede 1,5 milioni a stagione per 5 anni mentre al Bordeaux andranno 8 milioni di euro. Questo è quanto riferito dalla ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 luglio 2021) Labutta fuori dai giochi ilper la pista Toma, atteso a breve a Roma mentre ora si limano gli ultimeda sistemare. L'intento è quello di iniziare il secondo ritiro biancoceleste il 2 agosto in Germania in compagnia del classe 1996. Il croato firmerà il contratto non appena verranno concluse alcune operazioni in uscita come quelle di Kiyine, Andre Anderson e Maistro verso il Venezia, e l'accordo fra ile laprevede 1,5 milioni a stagione per 5 anni mentre al Bordeaux andranno 8 milioni di euro. Questo è quanto riferito d...

Advertising

sacredxyz : @SpudFNVPN Per cui il Napoli prenderà un suo sostituto ? Più il cc che voleva fare - MatteoSorrenti : @hillborn77 Yessss, lontano 2012 o 2013 non ricordo bene. Era l'anno che il Milan lo voleva, io gli chiesi se andas… - Carmela_oltre : RT @DomaniGiornale: Per Giuseppe #Conte il rilancio del #Movimento5stelle non sta andando alla grande. L’avvocato voleva portare il #m5s ve… - ju_gian_10 : @de_pinot Ci provo: nel 89/90 il Milan voleva il grande slam: scudetto, c. Italia e c. campioni, oltre a Interconti… - jadarf1 : RT @UIconoclasta: L'uomo nella foto con i bermuda rossi, un ambulante, è stato spintonato e preso a calci da due baristi del locale L. u. i… -