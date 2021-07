LIVE – Tokyo 2020, tiro a segno: qualificazioni e finale carabina 10 metri mixed team (DIRETTA) (Di martedì 27 luglio 2021) La DIRETTA testuale di qualificazioni e finale della carabina mixed team 10 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri Sofia Ceccarello e Marco Suppini non vogliono porsi limiti in una gara piena di corazzate come Russia, India e Cina. L’appuntamento è per le ore 6:15 di martedì 27 luglio con le qualificazioni, mentre le finali si svolgeranno alle ore 8:15 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Latestuale didella10alle Olimpiadi di. Gli azzurri Sofia Ceccarello e Marco Suppini non vogliono porsi limiti in una gara piena di corazzate come Russia, India e Cina. L’appuntamento è per le ore 6:15 di martedì 27 luglio con le, mentre le finali si svolgeranno alle ore 8:15 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME ...

