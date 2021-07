LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cominciano le qualificazioni femminili! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.10 Primo errore per Silvana Stanco proprio al primo piattello della terza sessione della prima serie: deve immediatamente resettare l’azzurra. 2.08 Non sbaglia un colpo Silvana Stanco: 10 su 10 e le prime due cinquine sono completate immacolate. 2.05 Bene Silvana Stanco che termina la prima cinquina di tiri senza alcun errore. 2.04 Ricordiamo che per la qualificazione alla finale sarà necessario piazzarsi nei primi sei. Le qualificazioni termineranno nella giornata di domani. 2.02 Parte bene Silvana Stanco con un tre su tre. 2.00 Comincia la prima giornata di qualificazioni del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.10 Primo errore per Silvana Stanco proprio al primo piattello della terza sessione della prima serie: deve immediatamente resettare l’azzurra. 2.08 Non sbaglia un colpo Silvana Stanco: 10 su 10 e le prime due cinquine sono completate immacolate. 2.05 Bene Silvana Stanco che termina la prima cinquina di tiri senza alcun errore. 2.04 Ricordiamo che per la qualificazione alla finale sarà necessario piazzarsi nei primi sei. Letermineranno nella giornata di domani. 2.02 Parte bene Silvana Stanco con un tre su tre. 2.00 Comincia la prima giornata didel ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - infoitsport : LIVE Olimpiadi: si parte con tiro a volo e canottaggio, il clou alle 3.41 con Fede - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cina e ROC si giocano l’oro! L’Ucraina vince il bronzo contro la Serb… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tiro con l’arco: primo turno con Nespoli (DIRETTA) - #Tokyo #l’arco: #primo #turno #Nespoli - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cina e ROC si giocano l’oro! Serbia e Ucraina per il bronzo - #segno… -