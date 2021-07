LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la Cina batte la ROC e conquista l’oro! L’Ucraina vince il bronzo contro la Serbia (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.53 La Cina conquista la medaglia più prestigiosa ai danni dei russi! Terza L’Ucraina che ha battuto la Serbia nella finale per il bronzo. Restate con noi! Tra poco più di un’ora ci saranno le qualificazioni per la carabina a cui parteciperà anche l’Italia! 04.51 16-14 LA Cina vince L’ORO DELLA PISTOLA 10 METRI AD ARIA COMPRESSA A SQUADRE MISTE! Errore all’ultimo di pochi centesimi per Chernousov che condannano la ROC! 04.49 14-14!!!! FINALE INCREDIBILE PER LA MEDAGLIA D’ORO 04.48 Chernousov ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.53 Lala medaglia più prestigiosa ai danni dei russi! Terzache ha battuto lanella finale per il. Restate con noi! Tra poco più di un’ora ci saranno le qualificazioni per la carabina a cui parteciperà anche l’Italia! 04.51 16-14 LAL’ORO DELLA PISTOLA 10 METRI AD ARIA COMPRESSA A SQUADRE MISTE! Errore all’ultimo di pochi centesimi per Chernousov che condannano la ROC! 04.49 14-14!!!! FINALE INCREDIBILE PER LA MEDAGLIA D’ORO 04.48 Chernousov ...

