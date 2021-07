LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cina e ROC si giocano l’oro! L’Ucraina vince il bronzo contro la Serbia (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.21 Tra un 15 minuti circa ci sarà anche la finale per la medaglia d’oro tra la Cina di Ranxin Jiang e Wei Pang e la ROC di Vitalina Batsarashkina e Artem Chernousov. 04.18 bronzo PER L’Ucraina!!!!! 16-12 FINALE PER KOSTEVYCH E OMELCHUK AI DANNI DI ARUNOVIC E MIKEC 04.15 Ucraina avanti 14-12: la Serbia prova a restare attaccata alla corsa per il bronzo. 04.13 20.1 per L’Ucraina nell’11^ serie e nuovo vantaggio di due punti per gli ucraini. 04.12 ECCO NUOVAMENTE IL SORPASSO DELL’Ucraina MA LA ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.21 Tra un 15 minuti circa ci sarà anche la finale per la medaglia d’oro tra ladi Ranxin Jiang e Wei Pang e la ROC di Vitalina Batsarashkina e Artem Chernousov. 04.18PER!!!!! 16-12 FINALE PER KOSTEVYCH E OMELCHUK AI DANNI DI ARUNOVIC E MIKEC 04.15 Ucraina avanti 14-12: laprova a restare attaccata alla corsa per il. 04.13 20.1 pernell’11^ serie e nuovo vantaggio di due punti per gli ucraini. 04.12 ECCO NUOVAMENTE IL SORPASSO DELMA LA ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cina e ROC si giocano l’oro! Serbia e Ucraina per il bronzo - #segno… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’India passa come prima nella fase 1 della pistola! ROC e Cina secon… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: attesa per Ceccarello-Suppini in gara nella carabina mista - #segno… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tiro a segno Olimpiadi 2021 - Attesa per Ceccarello-Suppini in gara nella carabina mista di pistola… -