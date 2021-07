LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ceccarello e Suppini chiudono lontani dalla qualificazione nel Mixed Team di carabina (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. A più tardi per la cronaca, sulle nostre pagine, delle finali che assegneranno le tre medaglie in palio in questo contest di Mixed Team di carabina che per la prima volta debutta sulla scena olimpica. 06.45 Si è conclusa la prima parte delle qualificazioni. L’Italia di Ceccarello e Suppini chiude al 24esimo posto (622,1 punti), in un contest che promuove alla seconda fase, quella precedente poi all’assegnazione delle ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. A più tardi per la cronaca, sulle nostre pagine, delle finali che assegneranno le tre medaglie in palio in questo contest didiche per la prima volta debutta sulla scena olimpica. 06.45 Si è conclusa la prima parte delle qualificazioni. L’Italia dichiude al 24esimo posto (622,1 punti), in un contest che promuove alla seconda fase, quella precedente poi all’assegnazione delle ...

