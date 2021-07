LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: le azzurre in semifinale contro l’Estonia! Battuta la Russia (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.31 Una sfida estremamente complicata per le azzurre che però si sono sbloccate contro le russe e quindi proveranno a giocarsi tutte le loro carte per conquistare una medaglia. 5.30 L’Italia vince il quarto di finale contro la Russia e conquista la possibilità di giocarsi la semifinale contro l’Estonia. 33-31 FINISCE QUI!!!!!!! L’ITALIA IN semifinale!!! Battuta LA Russia, BRAVISSIME LE azzurre! 33-30 SCALTRA FIAMMINGO CHE PRENDE BENE LE MISURE ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.31 Una sfida estremamente complicata per leche però si sono sbloccatele russe e quindi proveranno a giocarsi tutte le loro carte per conquistare una medaglia. 5.30 L’Italia vince il quarto di finalelae conquista la possibilità di giocarsi lal’Estonia. 33-31 FINISCE QUI!!!!!!! L’ITALIA IN!!!LA, BRAVISSIME LE! 33-30 SCALTRA FIAMMINGO CHE PRENDE BENE LE MISURE ...

Advertising

infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Daniele Garozzo argento, l'Italia non sa più vincere - arianna2830 : eccomi qui live a guardare la scherma devo dire che forse sto iniziando a capirci qualcosa sicuramente ho capito che è la finale - spe1977 : RT @ilsussidiario: #Tokyo2020, Daniele #Garozzo, campione olimpico in carica, è in finale nel fioretto maschile! - ilsussidiario : #Tokyo2020, Daniele #Garozzo, campione olimpico in carica, è in finale nel fioretto maschile! - infoitsport : RISULTATI SCHERMA/ Olimpiadi Tokyo 2020 dirette live: Garozzo in semifinale! -