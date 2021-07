LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: bronzo spaziale per l’Italia, l’oro va all’Estonia! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 Finisce qui la prima giornata dedicata alle prove a squadra della Scherma, l’Italia ha conquistato una stupenda medaglia di bronzo! OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questi assalti e vi augura un buon proseguimento di giornata. 36-32 Medaglia d’oro Estonia, la Corea del Sud si deve accontentare dell’argento. 35-31 Allungo decisivo di Lehis. 31-30 Ritorna sotto Choi, finale veramente elettrizzante. 30-27 Mantiene tre stoccate di margine l’Estonia. 29-26 Potrebbe essere l’allungo decisivo per l’Estonia, manca poco più un ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:40 Finisce qui la prima giornata dedicata alle prove a squadra dellaha conquistato una stupenda medaglia di! OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questi assalti e vi augura un buon proseguimento di giornata. 36-32 Medaglia d’oro Estonia, la Corea del Sud si deve accontentare dell’argento. 35-31 Allungo decisivo di Lehis. 31-30 Ritorna sotto Choi, finale veramente elettrizzante. 30-27 Mantiene tre stoccate di margine l’Estonia. 29-26 Potrebbe essere l’allungo decisivo per l’Estonia, manca poco più un ...

