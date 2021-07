LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurre spaziali, arriva il bronzo! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Al petto l’estone. 1-1 Attacco doppio. 0-0 Primo assalto tra Beljajeva e Choi. 12:39 Adesso bisogna ricomposi perchè tocca alla finale per l’oro tra Estonia e Corea del Sud. 12:37 Continuano i festeggiamenti in pedana, l’augurio è che la medaglia di oggi sia solo l’inizio, ci aspetta una settimana di prove a squadre in cui possiamo fare bene ovunque! 12:35 25 anni dopo Atlanta la squadra di Scherma femminile torna sul podio! azzurre commoventi: Navarria e Fiammingo hanno reagito da leonesse dopo una gara individuale deludente, Santuccio si è fatta trovare pronta e Isola è stata ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Al petto l’estone. 1-1 Attacco doppio. 0-0 Primo assalto tra Beljajeva e Choi. 12:39 Adesso bisogna ricomposi perchè tocca alla finale per l’oro tra Estonia e Corea del Sud. 12:37 Continuano i festeggiamenti in pedana, l’augurio è che la medaglia di oggi sia solo l’inizio, ci aspetta una settimana di prove a squadre in cui possiamo fare bene ovunque! 12:35 25 anni dopo Atlanta la squadra difemminile torna sul podio!commoventi: Navarria e Fiammingo hanno reagito da leonesse dopo una gara individuale deludente, Santuccio si è fatta trovare pronta e Isola è stata ...

